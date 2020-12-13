Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters

Хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформацію з Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.

Джерело: Reuters із посиланням на три обізнані джерела

Пряма мова представника Ради національної безпеки Джона Улліта: "Уряд Сполучених Штатів поінформований про ці повідомлення, і ми вживаємо всіх необхідних кроків для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних із цією ситуацією".

Деталі: Три джерела повідомили агентству, що в розвідувальному співтоваристві США є побоювання, що хакери, які атакували Міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі, використовували аналогічний інструмент для проникнення в інші урядові установи.

Одне з джерел повідомило, що в суботу відбулося засідання Ради національної безпеки в Білому домі з цього приводу.