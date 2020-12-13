Хакеры при поддержке иностранного правительства атаковали Минфин США – Reuters

Хакеры, поддерживаемые иностранным правительством, похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.

Источник: Reuters со ссылкой на три осведомленных источника

Прямая речь представителя Совета национальной безопасности Джона Уллита: "Правительство Соединенных Штатов осведомлено об этих сообщениях, и мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией".

Детали: Три источника сообщили агентству, что в разведывательном сообществе США есть опасения, что хакеры, атаковавшие Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения.

Один из источников сообщил, что в субботу прошло заседание Совета национальной безопасности в Белом доме по этому поводу.