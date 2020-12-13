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В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ

Неділя, 13 грудня 2020, 21:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
World Health Organization Ukraine

В Україну з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Джерело: World Health Organization Ukraine

Дослівно: "Протягом наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які знаходяться на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.

На порядку денному — реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров'я".

Деталі: Клюге та директора відділу CSE Гундо Вайлера в аеропорту в неділю зустрічали представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Українська правда
Теми: здоров'ямедицина
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