В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ

В Україну з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Джерело: World Health Organization Ukraine

Дослівно: "Протягом наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які знаходяться на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.

На порядку денному — реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров'я".

Деталі: Клюге та директора відділу CSE Гундо Вайлера в аеропорту в неділю зустрічали представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.