Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ

Неділя, 13 грудня 2020, 22:03
World Health Organization Ukraine

В Україну з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Джерело: World Health Organization Ukraine

Дослівно: "Протягом наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які знаходяться на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.

На порядку денному — реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров'я".

Деталі: Клюге та директора відділу CSE Гундо Вайлера в аеропорту в неділю зустрічали представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Українська правда
Теми: здоров'ямедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
здоров'я
Багаті країни закупили вакцин проти COVID на 300% щеплень, а бідні – на 10%
Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: у пріоритеті – пів країни
Лукашенко похвалився невиконанням рекомендацій ВООЗ
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!