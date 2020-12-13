В Украину приехал директор Европейского бюро ВОЗ

В Украину с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Источник: World Health Organization Ukraine

Дословно: "В течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19.

На повестке дня – реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения".

Детали: Клюге и директора отдела CSE Гундо Вайлера в аэропорту в воскресенье встречали представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.