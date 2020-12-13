Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків

Неділя, 13 грудня 2020, 23:46
Сім'я фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва, Радіо Свобода

В окупованому Криму 177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів та громадянських журналістів ростуть без батьків.

Джерело: координаторка проєкту "Кримське дитинство", дружина засудженого фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Муміне Салієва під час онлайн-конференції громадського об'єднання "Кримська солідарність", пише "Крим. Реалії"

Пряма мова Салієвої: "В результаті масових березневих і липневих обшуків цього року 19 дітей поповнили списки дітей політв'язнів і ще двоє народилися після арештів батьків.

На сьогодні 177 неповнолітніх дітей ростуть без опіки своїх тат, і у 25 з них – тяжкі медичні діагнози на тлі стресу. Психосоматичні та фізіологічні зміни кожної дитини ми фіксуємо практично щодня, і це важлива проблема, яку необхідно моніторити омбудсменам, державним і міжнародним інституціям щодо захисту прав дітей".

Деталі: Після російської анексії Криму на півострові створили благодійний фонд "Бизим балалар" і "Кримське дитинство", які допомагають дітям, батьки яких були арештовані з політичних мотивів в Криму.

Теми: Кримкримські татариРосіяарешт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
Крим
Гаага погодилася розслідувати справу щодо України
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
19 років колонії від окупантів: Власник ATR звернеться до ЄСПЛ
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...