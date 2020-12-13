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177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків

Неділя, 13 грудня 2020, 22:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
Сім'я фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва, Радіо Свобода

В окупованому Криму 177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів та громадянських журналістів ростуть без батьків.

Джерело: координаторка проєкту "Кримське дитинство", дружина засудженого фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Муміне Салієва під час онлайн-конференції громадського об'єднання "Кримська солідарність", пише "Крим. Реалії"

Пряма мова Салієвої: "В результаті масових березневих і липневих обшуків цього року 19 дітей поповнили списки дітей політв'язнів і ще двоє народилися після арештів батьків.

На сьогодні 177 неповнолітніх дітей ростуть без опіки своїх тат, і у 25 з них – тяжкі медичні діагнози на тлі стресу. Психосоматичні та фізіологічні зміни кожної дитини ми фіксуємо практично щодня, і це важлива проблема, яку необхідно моніторити омбудсменам, державним і міжнародним інституціям щодо захисту прав дітей".

Деталі: Після російської анексії Криму на півострові створили благодійний фонд "Бизим балалар" і "Кримське дитинство", які допомагають дітям, батьки яких були арештовані з політичних мотивів в Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариРосіяарешт
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