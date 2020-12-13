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177 детей арестованных крымскотатарских активистов растут без отцов

Воскресенье, 13 декабря 2020, 22:46
177 детей арестованных крымскотатарских активистов растут без отцов
Семья фигуранта симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Теймура Абдуллаева, Радио Свобода

В оккупированном Крыму 177 детей арестованных крымскотатарских активистов и гражданских журналистов растут без отцов.

Источник: координатор проекта "Крымское детство", жена осужденного фигуранта второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мумине Салиева во время онлайн-конференции общественного объединения "Крымская солидарность", пишет "Крым. Реалии"

Прямая речь Салиевой: "В результате массовых мартовских и июльских обысков этого года 19 детей пополнили списки детей политзаключенных и еще двое родились после арестов отцов.

На сегодня 177 несовершеннолетних детей растут без опеки своих пап, и у 25 из них – тяжелые медицинские диагнозы на фоне стресса. Психосоматические и физиологические изменения каждого ребенка мы фиксируем практически ежедневно, и это важная проблема, которую необходимо мониторить омбудсменам, государственным и международным институтам по защите прав детей".

Детали: После российской аннексии Крыма на полуострове создали благотворительный фонд "Бизим балалар" и "Крымское детство", которые помогают детям, родители которых были арестованы по политическим мотивам в Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыРосcияарест
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