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Англійський письменник Джон Ле Карре помер

Понеділок, 14 грудня 2020, 01:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер

Видатний англійський письменник, автор шпигунських трилерів Джон Ле Карре (справжнє ім'я Девід Джон Мур Корнвел) помер у віці 89 років.

Джерело: BBC з посиланням на агента письменника

Деталі: Ле Карре помер від пневмонії в ніч на неділю в госпіталі в Корнуеллі, на південному заході Великобританії, повідомила його сім'я, передає Радіо свобода.

Довідка: Ле Карре закінчив Лінкольн-коледж Оксфорда, вже в університеті почав співпрацювати з британською контррозвідкою Мі-5, викладав мови в найпрестижнішій британській школі - Ітоні, а потім перейшов на штатну роботу в контррозвідку.

У 1959 році він перейшов на роботу в зовнішню розвідку - Мі-6, працював під дипломатичним прикриттям в Західній Німеччині. Почав писати романи про роботу розвідки за часів холодної війни, після того як до них прийшов успіх, покинув державну службу. Найвідоміші його книги - "Шпигун, що прийшов з холоду", "Шпигун, вийди геть", "Російський дім", остання його робота вийшла в 2019 році.



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Теми: Велика Британія
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