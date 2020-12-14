Английский писатель Джон Ле Карре умер

Выдающийся английский писатель, автор шпионских триллеров Джон Ле Карре (настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнвел) умер в возрасте 89 лет.

Источник: BBC со ссылкой на агента писателя

Детали: Ле Карре умер от пневмонии в ночь на воскресенье в госпитале в Корнуэлле на юго-западе Великобритании, сообщила его семья, передает Радио Свобода

Справка: Ле Карре окончил Линкольн-колледж Оксфорда, уже в университете начал сотрудничать с британской контрразведкой Ми-5, преподавал языки в самой престижной британской школе — Итоне, а затем перешёл на штатную работу в контрразведку.

В 1959 году он перешёл на работу во внешнюю разведку — Ми-6, работал под дипломатическим прикрытием в Западной Германии. Начал писать романы о работе разведке во времена холодной войны, после того как к ним пришёл успех, покинул государственную службу. Самые известные его книги — "Шпион, пришедший с холода", "Шпион, выйди вон", "Русский дом", последняя его работа вышла в 2019 году.