Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19

Станом на 14 грудня в світі за добу діагностували понад 537 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 7582 ковід-хворих.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі виявили 537 361 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 169 809 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Італія, Німеччина, Франція, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Статистика за 12 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 72 мільйони випадків зараження коронавірусом, 50 мільйонів хворих вилікувалися, 1 610 173 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.

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