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Украина 12-я в мире по скорости распространения COVID-19

Понедельник, 14 декабря 2020, 03:50

По состоянию на 14 декабря в мире за сутки диагностировали более 537 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 7582  ковид-больных.

Источник: Worldometers

Детали: В мире обнаружили 537 361 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 169 809 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Германия, Франция, Нидерланды и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 12-м месте.

 
Статистика за 12 декабря

Сейчас в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения коронавирусом, 50 миллионов больных вылечились, 1 610 173 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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