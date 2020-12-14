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Трамп не буде робити щеплення від коронавірусу одним з перших

Понеділок, 14 грудня 2020, 06:26
Трамп не буде робити щеплення від коронавірусу одним з перших

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує робити щеплення від COVID-19 одним з перших у США, де масова вакцинація починається 14 грудня.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова: "Люди, які працюють у Білому домі, повинні отримати доступ до вакцини дещо пізніше в рамках програми (з вакцинації населення - УП), якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую брати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час".

Деталі: Напередодні джерела Bloomberg в уряді повідомили, що Дональду Трампу, Майку Пенсу та інших співробітникам Білого дому запропонують в найближчі дні пройти вакцинацію від коронавірусу.

Теми: Трамп
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