Трамп не буде робити щеплення від коронавірусу одним з перших
Понеділок, 14 грудня 2020, 06:26
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує робити щеплення від COVID-19 одним з перших у США, де масова вакцинація починається 14 грудня.
Джерело: Трамп в Twitter
Пряма мова: "Люди, які працюють у Білому домі, повинні отримати доступ до вакцини дещо пізніше в рамках програми (з вакцинації населення - УП), якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую брати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час".
Деталі: Напередодні джерела Bloomberg в уряді повідомили, що Дональду Трампу, Майку Пенсу та інших співробітникам Білого дому запропонують в найближчі дні пройти вакцинацію від коронавірусу.