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Трамп не будет делать прививку от коронавируса одним из первых

Понедельник, 14 декабря 2020, 07:26

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует делать прививку от COVID-19 одним из первых в США, где массовая вакцинация начинается 14 декабря.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы (по вакцинации населения - УП), если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую брать вакцину, но надеюсь сделать это в подходящее время".

Детали: Накануне источники Bloomberg в правительстве сообщили, что Дональду Трампу, Майку Пенсу и другим сотрудникам Белого дома предложат в ближайшие дни пройти вакцинацию от коронавируса.

Темы: Трамп


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