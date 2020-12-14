Трамп не будет делать прививку от коронавируса одним из первых

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует делать прививку от COVID-19 одним из первых в США, где массовая вакцинация начинается 14 декабря.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы (по вакцинации населения - УП), если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую брать вакцину, но надеюсь сделать это в подходящее время".

Детали: Накануне источники Bloomberg в правительстве сообщили, что Дональду Трампу, Майку Пенсу и другим сотрудникам Белого дома предложат в ближайшие дни пройти вакцинацию от коронавируса.