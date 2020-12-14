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Водіїв попереджають про туман і ожеледицю в Києві та в частині регіонів 

Понеділок, 14 грудня 2020, 09:06

У столиці України та у більшості регіонів країни у понеділок вранці очікується туман і погана видимість.

Джерело: ДСНС та МВС із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: По Києву протягом 14 грудня очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

В Україні 14 грудня, крім південно-східної частини, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Крім того, в понеділок до кінця доби у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь (тонкий шар льоду-на поверхні землі й на деревах), а на дорогах більшості областей ожеледиця (зледеніння поверхні).

У Києві та Київській області до кінця доби 14 грудня також утримається ожеледь на дорогах ожеледиця – I рівень небезпечності, жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, тому власників транспортних засобів просять: дотримуватися дистанції між автомобілями; паркуватися так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці; пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості; під час їзди не здійснювати різких маневрів; знижувати швидкість перед пішохідними переходами.

УП, доповнено
Теми: погодадороги


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