В столице Украины и в большинстве регионов страны в понедельник утром ожидается туман и плохая видимость.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По Киеву в течение 14 декабря ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

В Украине 14 декабря, кроме юго-восточной части, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Дословно: "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Будьте осторожны, отправляясь в путь! Учитывайте предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут!".