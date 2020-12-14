В столице Украины и в большинстве регионов страны в понедельник утром ожидается туман и плохая видимость.

Источник: ГСЧС и МВД со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По Киеву в течение 14 декабря ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

В Украине 14 декабря, кроме юго-восточной части, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, в понедельник до конца суток в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед (тонкий слой льда-на поверхности земли и на деревьях), а на дорогах большинства областей гололедица (оледенение поверхности).

В Киеве и Киевской области до конца суток 14 декабря также сохранится гололед на дорогах гололедица – I уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, поэтому владельцев транспортных средств просят: соблюдать дистанцию ​​между автомобилями; парковаться так, чтобы не мешать снегоуборочной технике; передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости; во время езды не совершать резких маневров; снижать скорость перед пешеходными переходами.