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"Слуга народу" назвав коронавірус вигадкою

Понеділок, 14 грудня 2020, 09:48
Фото з Facebook Камельчука

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині.  

Джерело: Камельчук в ефірі каналу "Наш", Центр громадського здоров’я МОЗ України, Ліга

Пряма мова Камельчука: "Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".

Деталі: За словами нардепа, зараз часто говорять про ефективність вакцин у 70%, 50% чи навіть 30% і кажуть, що "це нормально". Водночас сам Камельчук поцікавився, що "ж лікує така вакцина і чи вона не шкодить".

Для довідки: Центр громадського здоров’я МОЗ України наголошує, що вакцинація – це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань до того моменту, як вони почнуть із ними контактувати.

Імунна система реагує на введену вакцину і виробляє імунітет проти інфекції. Таким чином формується захист проти хвороби. Вакцинація захищає від інфекцій, які можуть призвести до ускладнень, інвалідності і смерті. 

За оцінкою ВООЗ, щороку завдяки щепленням, у світі вдається зберегти від 2 до 3 мільйонів дитячих життів. Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу. Захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%. Щорічно понад 750 тисяч дітей уникають інвалідності. Знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк і краснуху. Смертність від кору знизилася на 75%. Щорічна смертність новонароджених від правця знизилася у понад 13 разів.

Камельчук закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Франка. Він коуч з розвитку та НЛП-практик.

Ліга відзначає, що Камельчук виступає за виплату пенсій громадянам України в ОРДЛО і відновлення подачі води в окупований Крим.

Українська правда
Теми: Covid-2019Слуга народукоронавірусвакцинація


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