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"Слуга народа" назвал коронавирус выдумкой

Понедельник, 14 декабря 2020, 09:48
Фото с Facebook Камельчука

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 является выдумкой, и что он не доверяет ни одной вакцине.

Источник: Камельчук в эфире канала "Наш", Центр общественного здоровья Минздрава Украины, Лига

Прямая речь Камельчука: "Совершенно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19".

Детали: По словам нардепа, сейчас часто говорят об эффективности вакцин в 70%, 50% или даже 30% и говорят, что "это нормально". В то же время сам Камельчук поинтересовался, что "же лечит такая вакцина и не вредит ли она".

Для справки: Центр общественного здоровья МЗ Украины отмечает, что вакцинация – это простой, безопасный и действенный способ защиты людей от инфекционных заболеваний до того момента, как они начнут с ними контактировать.

Иммунная система реагирует на введенную вакцину и вырабатывает иммунитет против инфекции. Таким образом формируется защиту против болезни. Вакцинация защищает от инфекций, которые могут привести к осложнениям, инвалидности и смерти.

По оценке ВОЗ, ежегодно благодаря прививкам, в мире удается сохранить от 2 до 3 миллионов детских жизней. Благодаря вакцинации человечество победило натуральную оспу. Заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99%. Ежегодно более 750 000 детей избегают инвалидности. Снизился уровень заболеваемости столбняком, дифтерией, коклюшем и краснухой. Смертность от кори снизилась на 75%. Ежегодная смертность новорожденных от столбняка снизилась более чем 13 раз.

Камельчук окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Франко. Он коуч по развитию и НЛП-практик.

Лига отмечает, что Камельчук выступает за выплату пенсий гражданам Украины в ОРДЛО и возобновление подачи воды в оккупированный Крым.

Украинская правда
Темы: Covid-2019Слуга народакоронавирусвакцинация


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