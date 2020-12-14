Початок тижня буде зі снігом, дощами й ожеледдю

Мокрий сніг та дощі очікуються в більшості областей України на початку тижня, на дорогах ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У понеділок в Україні, крім південно-східної частини мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, в південних областях 0-5° тепла, на крайньому півдні вдень 4-9° тепла.

У Києві - вдень невеликий мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі, вранці туман. Температура вночі та вдень близько 0°.

У вівторок у північно-східній частині дощ та мокрий сніг, ожеледь, на решті території без опадів.

В Україні, крім південної частини, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та заході 1-6° тепла.

У столиці 15 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

У середу в Україні також без опадів, лише в східних областях сніг. В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м /с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході країни до 5° тепла.

У Києві 16 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.