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Начало недели будет со снегом, дождями и гололедом

Понедельник, 14 декабря 2020, 10:29
Начало недели будет со снегом, дождями и гололедом
Соня Лукашова, УП

Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели, на дорогах гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В понедельник в Украине, кроме юго-восточной части мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях 0-5° тепла, на крайнем юге днем 4-9° тепла.

В Киеве - днем небольшой мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, ночью, утром туман. Температура ночью и днем около 0°.

Во вторник в северо-восточной части дождь и мокрый снег, гололёд, на остальной территории без осадков.

В Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, днём на крайнем юге и западе 1-6° тепла.

В столице 15 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

В среду в Украине без осадков, лишь в восточных областях снег. В Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе страны до 5° тепла.

В Киеве 16 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Темы: погода
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