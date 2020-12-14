Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Начало недели будет со снегом, дождями и гололедом

Понедельник, 14 декабря 2020, 11:29
Соня Лукашова, УП

Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели, на дорогах гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В понедельник в Украине, кроме юго-восточной части мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях 0-5° тепла, на крайнем юге днем 4-9° тепла.

В Киеве - днем небольшой мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, ночью, утром туман. Температура ночью и днем около 0°.

Во вторник в северо-восточной части дождь и мокрый снег, гололёд, на остальной территории без осадков.

В Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, днём на крайнем юге и западе 1-6° тепла.

В столице 15 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

В среду в Украине без осадков, лишь в восточных областях снег. В Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе страны до 5° тепла.

В Киеве 16 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тестирований на COVID делают меньше, Степанов объяснил почему

В воскресенье COVID подтвердили 6 451 украинцу, госпитализировали 1 895 больных

ОбновленоВ Минске задержали более 300 человек

В Кабмине назвали новый коронавирусный предел: 32-35 тысяч в сутки

Минюст США интересуется работой Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание

Все новости...
погода
Водителей предупреждают о тумане в Киеве и в части регионов
Коммунальщики готовятся к ухудшению погоды в Киеве
Очередной циклон подбросит Украине ледяной дождь
Последние новости
12:02
США подозревают российских хакеров в слежке за письмами Минфина – СМИ
11:45
Курс валют на 14 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:43
В УЗ заявили о "незначительных сбоях" в графике движения поездов из-за непогоды
11:43
Киевлянам сообщили, где и когда можно будет купить елку законно
11:38
фото, видеоКиевские полицейские удерживали человека в гараже и требовали взятку
11:37
"Слуга народа" вечером собирает фракцию: в повестке 9 вопросов
11:29
Начало недели будет со снегом, дождями и гололедом
11:25
Препарат от артрита показал действенность при лечении COVID-19 - исследование
11:15
Страны Евросоюза бойкотировали форум с Ираном из-за казни журналиста
11:03
В киевских больницах более 2 тысяч больных COVID, из них 1324 – "тяжелые"
Все новости...