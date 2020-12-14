Київські поліцейські замкнули людину в гаражі і вимагали хабар

Троє столичних правоохоронців вимагали 3000 доларів щомісяця за приховування злочину.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі УП

Деталі: За інформацією ДБР, працівники поліції утримували людину у гаражному кооперативі та вимагали хабар.

Натомість силовики пропонували мовчати про те, що чоловік зберігав бурштин у гаражі.

Йдеться про заступника начальника відділу кримінальної поліції та двох оперуповноважених одного з УП ГУНП в м. Києві.

У прокуратурі додали, що правоохоронці вимагали по 3 тисячі доларів щомісяця.

11 грудня працівники ДБР затримали правоохоронців "на гарячому" під час одержання 2 500 доларів хабаря.

Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Водночас у коментарі "Українській правді" Тракало роз’яснив, що йдеться не про утримання заручника з метою викупу як окремий склад злочину, а про факт вимагання грошей за приховування злочину.

Пряма мова: "Вони замкнули його на кілька годин у гаражі. Після чого були задокументовані на отриманні хабара. Власне, їм і оголошено підозру з відповідною кваліфікацією – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – вимагання та одержання неправомірної вигоди. Наразі зазначені особи відсторонені від виконання обов’язків. Проводиться службова перевірка, за результатами якої буде вирішене питання щодо їх звільнення".

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.