Трое столичных правоохранителей удерживали человека в гараже и требовали 3 тысячи долларов ежемесячно.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: По информации ГБР, работники полиции удерживали человека в гаражном кооперативе и требовали взятку.

Взамен силовики предлагали молчать о том, что мужчина хранил янтарь в гараже.

Речь идет о заместителе начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из УП ГУНП в г.Киеве.

В прокуратуре добавили, что правоохранители требовали по 3000 долларов ежемесячно.

11 декабря работники ГБР задержали правоохранителей "на горячем" во время получения 2500 долларов взятки.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.