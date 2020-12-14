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Киевские полицейские закрыли человека в гараже и требовали взятку

Понедельник, 14 декабря 2020, 10:38
Киевские полицейские закрыли человека в гараже и требовали взятку

Трое столичных правоохранителей требовали 3000 долларов ежемесячно за сокрытие преступления.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: По информации ГБР, работники полиции удерживали человека в гаражном кооперативе и требовали взятку.

Взамен силовики предлагали молчать о том, что мужчина хранил янтарь в гараже.

Речь идет о заместителе начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из УП ГУНП в г.Киеве.

В прокуратуре добавили, что правоохранители требовали по 3000 долларов ежемесячно.

11 декабря работники ГБР задержали правоохранителей "на горячем" во время получения 2500 долларов взятки.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды).

В то же время в комментарии "Украинской правде" Тракало разъяснил, что речь идет не об удержании заложника с целью выкупа как отдельном составе преступления, а о факте вымогательства денег за сокрытие преступления.

Прямая речь: "Они заперли его на несколько часов в гараже. После чего были задокументированы на получении взятки. Собственно, им и объявлено подозрение с соответствующей квалификацией - по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды. Сейчас указанные лица отстранены от исполнения обязанностей. Проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос об их увольнении".

 

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Украинская правда

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Темы: ГБРполицияКиевянтарь
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