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"Слуга народу" ввечері збирає фракцію: в порядку денному 9 питань

Понеділок, 14 грудня 2020, 10:37
Слуга народу ввечері збирає фракцію: в порядку денному 9 питань
Фото з сайту ВР

Увечері 14 грудня відбудеться засідання фракції "Слуги народу", на якому планують розглянути 9 питань.

Джерело: нардеп Олександр Качура в Teltgram

Пряма мова: "Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції. Крім проекту бюджету, будуть розглядатися такі законопроекти:

  • 3087д – про Бюро економічної безпеки,
  • 4470 – щодо протидії корупції,
  • 4471 – щодо складання адмінпротоколів відносно суддів,
  • 3760 – про інвестнянь,
  • 3656 – щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників,
  • 4065 – про інформацію, необхідну для декларування,
  • 3132 – щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету,
  • 3014 – пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації"".

Деталі: Також, за словами Качури, можливо, будуть розглядатися кадрові питання.

Разом з тим нардеп припустив, що швидше за все, їх обговорюватимуть у вівторок на окремому засіданні фракції.

Українська правда
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