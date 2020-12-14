"Слуга народу" ввечері збирає фракцію: в порядку денному 9 питань
Понеділок, 14 грудня 2020, 10:37
Увечері 14 грудня відбудеться засідання фракції "Слуги народу", на якому планують розглянути 9 питань.
Джерело: нардеп Олександр Качура в Teltgram
Пряма мова: "Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції. Крім проекту бюджету, будуть розглядатися такі законопроекти:
- 3087д – про Бюро економічної безпеки,
- 4470 – щодо протидії корупції,
- 4471 – щодо складання адмінпротоколів відносно суддів,
- 3760 – про інвестнянь,
- 3656 – щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників,
- 4065 – про інформацію, необхідну для декларування,
- 3132 – щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету,
- 3014 – пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації"".
Деталі: Також, за словами Качури, можливо, будуть розглядатися кадрові питання.
Разом з тим нардеп припустив, що швидше за все, їх обговорюватимуть у вівторок на окремому засіданні фракції.
Українська правда