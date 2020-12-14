"Слуга народу" ввечері збирає фракцію: в порядку денному 9 питань

Увечері 14 грудня відбудеться засідання фракції "Слуги народу", на якому планують розглянути 9 питань.

Джерело: нардеп Олександр Качура в Teltgram

Пряма мова: "Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції. Крім проекту бюджету, будуть розглядатися такі законопроекти:

3087д – про Бюро економічної безпеки,

4470 – щодо протидії корупції,

4471 – щодо складання адмінпротоколів відносно суддів,

3760 – про інвестнянь,

3656 – щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників,

4065 – про інформацію, необхідну для декларування,

3132 – щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету,

3014 – пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації"".

Деталі: Також, за словами Качури, можливо, будуть розглядатися кадрові питання.

Разом з тим нардеп припустив, що швидше за все, їх обговорюватимуть у вівторок на окремому засіданні фракції.