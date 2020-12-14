"Слуга народа" вечером собирает фракцию: в повестке 9 вопросов
Понедельник, 14 декабря 2020, 11:37
Вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.
Источник: нардеп Александр Качура в Teltgram
Прямая речь: "Сегодня вечером состоится заседание фракции. Кроме проекта бюджета будут рассматриваться такие законопроекты:
- 3087д – про Бюро экономической безопасности,
- 4470 – по поводу противодействия коррупции,
- 4471 – по поводу составления админпротоколов в отношении судей,
- 3760 – про инвестнянь,
- 3656 – по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей,
- 4065 – про информацию, необходимую для декларирования,
- 3132 – по поводу усиления полномочий Антимонопольного комитета,
- 3014 – предложения президента к закону "Про электронные коммуникации"".
Детали: Также, по словам Качуры, возможно, будут рассматриваться кадровые вопросы.
Вместе с тем нардеп предположил, что скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции.
Украинская правда