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"Слуга народа" вечером собирает фракцию: в повестке 9 вопросов

Понедельник, 14 декабря 2020, 11:37
Фото с сайта ВР

Вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.

Источник: нардеп Александр Качура в Teltgram

Прямая речь: "Сегодня вечером состоится заседание фракции. Кроме проекта бюджета будут рассматриваться такие законопроекты:

  • 3087д – про Бюро экономической безопасности,
  • 4470 – по поводу противодействия коррупции,
  • 4471 – по поводу составления админпротоколов в отношении судей,
  • 3760 – про инвестнянь,
  • 3656 – по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей,
  • 4065 – про информацию, необходимую для декларирования,
  • 3132 – по поводу усиления полномочий Антимонопольного комитета,
  • 3014 – предложения президента к закону "Про электронные коммуникации"".

Детали: Также, по словам Качуры, возможно, будут рассматриваться кадровые вопросы.

Вместе с тем нардеп предположил, что скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции.

Украинская правда


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