"Слуга народа" вечером собирает фракцию: в повестке 9 вопросов

Вечером 14 декабря состоится заседание фракции "Слуги народа", на котором планируют рассмотреть 9 вопросов.



Источник: нардеп Александр Качура в Teltgram

Прямая речь: "Сегодня вечером состоится заседание фракции. Кроме проекта бюджета будут рассматриваться такие законопроекты:

3087д – про Бюро экономической безопасности,

4470 – по поводу противодействия коррупции,

4471 – по поводу составления админпротоколов в отношении судей,

3760 – про инвестнянь,

3656 – по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей,

4065 – про информацию, необходимую для декларирования,

3132 – по поводу усиления полномочий Антимонопольного комитета,

3014 – предложения президента к закону "Про электронные коммуникации"".

Детали: Также, по словам Качуры, возможно, будут рассматриваться кадровые вопросы.

Вместе с тем нардеп предположил, что скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции.