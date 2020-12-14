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США підозрюють російських хакерів у стеженні за листами Мінфіну – ЗМІ

Понеділок, 14 грудня 2020, 11:02
США підозрюють російських хакерів у стеженні за листами Мінфіну – ЗМІ

У США запідозрили російських хакерів за тривалим стеженням за електронною поштою американського Мінфіну. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує агентство Reuters з посиланням на власні джерела. 

За словами людей, знайомих з цією справою, хакери, котрі, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній поштовий трафік в міністерствах фінансів і торгівлі США.

Серйозність хакерського зламу призвела до скликання засідання Ради національної безпеки в Білому домі в суботу. Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури, а також ФБР попросили провести розслідування.

Уряд США публічно не називав, хто може стояти за нападом. Але троє людей, знайомих з розслідуванням, заявили, що зараз Росія вважається відповідальною за атаку. 

Два джерела сказали, що атаки пов'язані з широкою кампанією, до якої також належить недавня атака на FireEye, велику американську компанію з кібербезпеки, яка має державні і комерційні контракти. 

Вважається, що кібершпигуни проникли в систему, підробивши оновлення ІТ-компанії SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій владі, збройних силах і спецслужбах США.

У заяві компанії в неділю йдеться, що проникнення відбулося в оновлення її програмного забезпечення, випущене в період з березня по червень цього року.

Міністерство закордонних справ Росії охарактеризувало звинувачення як ще одну необґрунтовану спробу ЗМІ США звинуватити Росію в кібератаках на урядові агенції США.

Кібершпигунство є серйозною проблемою для нової адміністрації обраного президента Джо Байдена, оскільки для завершення великомасштабних кіберрозслідувань нерідко йдуть місяці або роки.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАхакериМінфін
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