Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РНБО попереджає про високу кіберзагрозу через атаку, подібну до вірусу Petya

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:19

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО інформує про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.

Джерело: РНБО

Деталі: Зазначається, що від атаки постраждали майже всі державні установи США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ.

Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році.

Враховуючи те, що продукти SolarWinds не є розповсюдженими у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними. Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктів господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни.

Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити за посиланням.

Українська правда
Теми: хакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЕксперти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального – Bellingcat

Завод "Масандра" в окупованому Криму купили структури друга Путіна

РНБО попереджає про високу кіберзагрозу через атаку, подібну до вірусу Petya

відеоДопомога у 8 тисяч: "Дія" почала отримувати заявки від ФОПів і найманих працівників

Тестувань на COVID роблять менше, Степанов пояснив чому 

У неділю COVID підтвердили 6 451 українцю, госпіталізували 1 895 хворих

Усі новини...
хакери
США підозрюють російських хакерів у стеженні за листами Мінфіну – ЗМІ
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
Українські інформаційні системи можуть постраждати через кібератаку в США – РНБО
Останні новини
16:13
Вчені вважають, що COVID-19 може виявитися аутоімунною хворобою
16:05
фото, відео У Білорусі силовики затримали майже всіх учасників Маршу мудрості
15:54
Венедіктова увійшла до групи прокурорів у справах "Привату"
15:53
Комітет Ради викликав Кравчука прозвітувати про "вибори на Донбасі"
15:52
У Києві під час карантину "помер" кожен четвертий ресторан - ресторатор
15:52
У Франції двом російським вболівальникам дали реальні терміни за бійку на Євро-2016
15:20
Сервіси Google зазнали глобального збою
15:13
Маскові порушники сплатили пів мільйона штрафів
15:12
НБУ вперше за місяць повернувся до викупу валюти на міжбанку
15:10
фотоЕксперти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального – Bellingcat
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!