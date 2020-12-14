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РНБО попереджає про високу кіберзагрозу через атаку, подібну до вірусу Petya

Понеділок, 14 грудня 2020, 12:19
РНБО попереджає про високу кіберзагрозу через атаку, подібну до вірусу Petya

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО інформує про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.

Джерело: РНБО

Деталі: Зазначається, що від атаки постраждали майже всі державні установи США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ.

Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році.

Враховуючи те, що продукти SolarWinds не є розповсюдженими у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними. Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктів господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни.

Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити за посиланням.

Українська правда

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Теми: хакери
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