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Поліція отримала вже понад 3 тисячі повідомлень про вірус Petya

Понеділок, 3 липня 2017, 16:31

До Національної поліції надійшло уже понад 3 тисячі повідомлень про вірус Petya та понад тисяча офіційних заяв.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало

"Станом на сьогодні поліція отримала вже понад 3 тисячі повідомлень про вірус-шифрувальник. Всього надійшло 1047 офіційних заяв від приватного та державного секторів країни", – зазначив Тракало.

Він також розповів, що наразі розпочато 597 кримінальних проваджень за статтею 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп’ютерних мереж).

Окрім того, Тракало зазначив, що до поліції продовжують надходити повідомлення про вірус-шифрувальник, проте, за його словами, в більшості випадків люди звертають для консультації.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агенстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

У Національній поліції пояснюють, що виявлення нових випадків зараження комп’ютерів вірусом Petya не пов’язане з якоюсь новою хвилею хакерської атаки.

Олег Твердь для УП

Теми: хакериполіція
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