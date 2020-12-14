У ДБР хочуть вилучити матеріали про підпал авто "Схем": журналісти проти
Слідчі ДБР через суд отримали дозвіл на вилучення частини матеріалів кримінальної справи про підпал автомобіля знімальної групи "Схем", яке розслідує Нацполіція.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Відповідну ухвалу виніс Краматорський міський суд Донецької області 16 листопада на прохання слідчих ДБР, які проводять паралельне розслідування про перевищення поліцейськими своїх службових повноважень під час затримання одного з підозрюваних у підпалі автомобіля.
Захист журналістів вважає, що це може заблокувати розслідування справи та її передачу до суду, тому адвокати подали апеляцію на це рішення.
Зокрема, 16 листопада суд надав доступ слідчим ДБР до:
- 15 процесуальних документів за підписом слідчого Броварського слідчого відділення, який брав участь в затриманні та обшуку помешкання підозрюваного у підпалі авто редакції, з метою ознайомлення та вилучення оригіналів;
- матеріалів кримінального провадження щодо підпалу автомобіля знімальної групи "Схем", включно з флешками та жорсткими дисками;
- протоколу затримання підозрюваного у підпалі авто з можливістю вилучення оригіналу.
11 грудня захист "Схем" подав у Донецький апеляційний суд скаргу на дві ухвали Краматорського суду з вимогою скасувати їх.
Журналісти звернулися до слідчого ДБР Євгена Андрєєва, який розслідує звинувачення у перевищенні службових повноважень, але він відмовився від коментарів.
Повідомляється, що на офіційний запит у відомстві не відповіли.
Також редакція звернулася по коментар до МВС.
Нагадаємо:
- Уночі 17 серпня у Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").
- У серпні у день затримання підозрюваного у підпалі слідчі ДБР у Краматорську відкрили кримінальне через "перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями".
- Провадження зареєстрували за заявою Кирила Баріхашвілі, єдиного затриманого підозрюваного у справі підпалу.
- Через підпал автомобіля "Схем" Нацполіція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. ДСНС дійшла висновку, що авто загорілося через "занесення стороннього джерела запалювання".