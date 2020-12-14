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В ГБР хотят изъять материалы о поджоге авто "Схем": журналисты против

Понедельник, 14 декабря 2020, 13:47

Следователи ГБР через суд получили разрешение на изъятие части материалов уголовного дела о поджоге автомобиля съемочной группы "Схем", которое расследует Нацполиция.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее решение вынес Краматорский городской суд Донецкой области 16 ноября на просьбу следователей ГБР, которые проводят параллельное расследование о превышении полицейскими своих служебных полномочий при задержании одного из подозреваемых в поджоге автомобиля.

Защита журналистов считает, что это может заблокировать расследование дела и его передачу в суд, потому адвокаты подали апелляцию на это решение.

В частности, 16 ноября суд предоставил доступ следователем ГБР к:

  • 15 процессуальным документам за подписью следователя Броварского следственного отделения, который участвовал в задержании и обыске квартиры подозреваемого в поджоге авто редакции, с целью ознакомления и изъятия оригиналов;
  • материалам уголовного производства в отношении поджога автомобиля съемочной группы "Схем", включая флешки и жесткие диски;
  • протоколу задержания подозреваемого в поджоге авто с возможностью изъятия оригинала.

11 декабря защита "Схем" подала в Донецкий апелляционный суд жалобу на два постановления Краматорского суда с требованием отменить их.

Журналисты обратились к следователю ГБР Евгению Андрееву, который расследует обвинения в превышении служебных полномочий, но он отказался от комментариев.

Сообщается, что на официальный запрос в ведомстве не ответили.

Также редакция обратилась за комментарием в МВД.

Напомним: 

  • Ночью 17 августа в Броварах неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
  • В августе в день задержания подозреваемого в поджоге следователи ГБР в Краматорске открыли уголовное из-за "превышения власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями".
  • Производство зарегистрировали по заявлению Кирилла Барихашвили, единого задержанного подозреваемого по делу поджога.
  • Из-за поджога автомобиля "Схем" Нацполиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. ГСЧС пришла к выводу, что авто загорелось из-за "постороннего источника зажигания".

Темы: ГБРавтоСМИ


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