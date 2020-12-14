В ГБР хотят изъять материалы о поджоге авто "Схем": журналисты против
Следователи ГБР через суд получили разрешение на изъятие части материалов уголовного дела о поджоге автомобиля съемочной группы "Схем", которое расследует Нацполиция.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Соответствующее решение вынес Краматорский городской суд Донецкой области 16 ноября на просьбу следователей ГБР, которые проводят параллельное расследование о превышении полицейскими своих служебных полномочий при задержании одного из подозреваемых в поджоге автомобиля.
Защита журналистов считает, что это может заблокировать расследование дела и его передачу в суд, потому адвокаты подали апелляцию на это решение.
В частности, 16 ноября суд предоставил доступ следователем ГБР к:
- 15 процессуальным документам за подписью следователя Броварского следственного отделения, который участвовал в задержании и обыске квартиры подозреваемого в поджоге авто редакции, с целью ознакомления и изъятия оригиналов;
- материалам уголовного производства в отношении поджога автомобиля съемочной группы "Схем", включая флешки и жесткие диски;
- протоколу задержания подозреваемого в поджоге авто с возможностью изъятия оригинала.
11 декабря защита "Схем" подала в Донецкий апелляционный суд жалобу на два постановления Краматорского суда с требованием отменить их.
Журналисты обратились к следователю ГБР Евгению Андрееву, который расследует обвинения в превышении служебных полномочий, но он отказался от комментариев.
Сообщается, что на официальный запрос в ведомстве не ответили.
Также редакция обратилась за комментарием в МВД.
Напомним:
- Ночью 17 августа в Броварах неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
- В августе в день задержания подозреваемого в поджоге следователи ГБР в Краматорске открыли уголовное из-за "превышения власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями".
- Производство зарегистрировали по заявлению Кирилла Барихашвили, единого задержанного подозреваемого по делу поджога.
- Из-за поджога автомобиля "Схем" Нацполиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. ГСЧС пришла к выводу, что авто загорелось из-за "постороннего источника зажигания".