В ГБР хотят изъять материалы о поджоге авто "Схем": журналисты против

Следователи ГБР через суд получили разрешение на изъятие части материалов уголовного дела о поджоге автомобиля съемочной группы "Схем", которое расследует Нацполиция.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее решение вынес Краматорский городской суд Донецкой области 16 ноября на просьбу следователей ГБР, которые проводят параллельное расследование о превышении полицейскими своих служебных полномочий при задержании одного из подозреваемых в поджоге автомобиля.

Защита журналистов считает, что это может заблокировать расследование дела и его передачу в суд, потому адвокаты подали апелляцию на это решение.

В частности, 16 ноября суд предоставил доступ следователем ГБР к:

15 процессуальным документам за подписью следователя Броварского следственного отделения, который участвовал в задержании и обыске квартиры подозреваемого в поджоге авто редакции, с целью ознакомления и изъятия оригиналов;

материалам уголовного производства в отношении поджога автомобиля съемочной группы "Схем", включая флешки и жесткие диски;

протоколу задержания подозреваемого в поджоге авто с возможностью изъятия оригинала.

11 декабря защита "Схем" подала в Донецкий апелляционный суд жалобу на два постановления Краматорского суда с требованием отменить их.

Журналисты обратились к следователю ГБР Евгению Андрееву, который расследует обвинения в превышении служебных полномочий, но он отказался от комментариев.

Сообщается, что на официальный запрос в ведомстве не ответили.

Также редакция обратилась за комментарием в МВД.

Напомним: