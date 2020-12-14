Тисячі тонн солі, піску і хлоридів – Київ показав, як протистояв ожеледиці
Понеділок, 14 грудня 2020, 12:58
КК "Київавтодор" заявляє, що дорожники на вихідних цілодобово долали наслідки негоди – зокрема висипали на столичні дороги і вулиці понад 2,6 тисячі тонн солі, піску та хлоридів.
Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook
Дослівно: "Цілодобова робота дорожників триває. У столиці продовжується обробка доріг і тротуарів протиожеледними засобами. Адже через нестійку вологу погоду уночі відбувається намерзання льоду".
Деталі: Повідомляється, що за вихідні дорожники використали:
- 1035,9 тонн солі;
- 1461,9 тонн піскосоляної суміші;
- 112,1 тонн рідких хлоридів.
Загалом у суботу та неділю у столиці задіяли 439 одиниць спецтехніки.
Відзначається, що при погіршенні погодних умов кількість спецтехніки може бути збільшена до 544 одиниць.
Українська правда