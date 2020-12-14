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Тисячі тонн солі, піску і хлоридів – Київ показав, як протистояв ожеледиці

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:58
Фото КК "Київавтодор"

КК "Київавтодор" заявляє, що дорожники на вихідних цілодобово долали наслідки негоди – зокрема висипали на столичні дороги і вулиці понад 2,6 тисячі тонн солі, піску та хлоридів.

Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "Цілодобова робота дорожників триває. У столиці продовжується обробка доріг і тротуарів протиожеледними засобами. Адже через нестійку вологу погоду уночі відбувається намерзання льоду". 

 
Фото КК "Київавтодор"

Деталі: Повідомляється, що за вихідні дорожники використали:

- 1035,9 тонн солі;

- 1461,9 тонн піскосоляної суміші;

- 112,1 тонн рідких хлоридів.

 
Фото КК "Київавтодор"

Загалом у суботу та неділю у столиці задіяли 439 одиниць спецтехніки.

Відзначається, що при погіршенні погодних умов кількість спецтехніки може бути збільшена до 544 одиниць.

Українська правда
Теми: Київпогода


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