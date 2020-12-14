КК "Киевавтодор" заявляет, что дорожники на выходных круглосуточно преодолевали последствия непогоды – в частности высыпали на столичные дороги и улицы свыше 2,6 тысячи тонн соли, песка и хлоридов.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "Круглосуточная работа дорожников продолжается. В столице продолжается обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами. Ведь из-за неустойчивой влажной погоды ночью происходит намерзание льда".

Фото КК "Киевавтодор"

Детали: Сообщается, что за выходные дорожники использовали:

- 1035,9 тонн соли;

- 1461,9 тонн песчано-солевой смеси;

- 112,1 тонн жидких хлоридов.

Фото КК "Киевавтодор"

Всего в субботу и воскресенье в столице задействовали 439 единиц спецтехники.

Отмечается, что в случае ухудшения погодных условий количество спецтехники может быть увеличено до 544 единиц.