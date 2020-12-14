Дівчина робила селфі на товарному вагоні і загинула від ураження струмом

У Львові внаслідок ураження електричним струмом загинула 15-річна дівчина, яка намагалася зробити селфі на товарному вагоні.

Джерело: Поліція Львівської області

Дослівно: "Ураження струмом дівчина отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач".

Деталі: Тіло дівчини без ознак життя виявив машиніст на території товарного парку залізничної станції "Підзамче" на вулиці Богдана Хмельницького.

Правоохоронці встановили особу загиблої – 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки.

За їх словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулась.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".