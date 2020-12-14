Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дівчина робила селфі на товарному вагоні і загинула від ураження струмом

Понеділок, 14 грудня 2020, 14:16

У Львові внаслідок ураження електричним струмом загинула 15-річна дівчина, яка намагалася зробити селфі на товарному вагоні.

Джерело: Поліція Львівської області

Дослівно: "Ураження струмом дівчина отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач".

Деталі: Тіло дівчини без ознак життя виявив машиніст на території товарного парку залізничної станції "Підзамче" на вулиці Богдана Хмельницького.

Правоохоронці встановили особу загиблої – 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки.

За їх словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулась.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Українська правда
Теми: Львів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Комітет підтримав Бюджет-2021

Новини 14 грудня: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань

Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

Усі новини...
Львів
Львів'янка відсудила 18 тисяч за падіння на льоду
Wizz Air відновлює польоти з Києва, Харкова і Львова до 10 країн
Садовий захворів на COVID-19
Останні новини
10:36
Степанов назвав причину, через яку можуть зрости показники захворюваності на COVID-19
10:35
"ГарПок" може втратити 2,6 мільйона доларів у міжнародному арбітражі через "зелену" енергетику
10:33
Хакери викрали дані Moderna під час атаки на агентство ЄС
10:28
Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією
10:28
У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у "пограбуванні століття"
09:59
Держава має вакцинувати від COVID-19 безкоштовно майже 21 млн людей – МОЗ
09:51
Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою
09:41
Путін привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
09:10
Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності
08:30
Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!