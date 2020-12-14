Во Львове в результате поражения электрическим током погибла 15-летняя девушка, которая пыталась сделать селфи на товарном вагоне.

Источник: Полиция Львовской области

Дословно: "Поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач".

Детали: Тело девушки без признаков жизни обнаружил машинист на территории товарного парка железнодорожной станции "Пидзамче" на улице Богдана Хмельницкого.

Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили его родители.

По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".