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Девочка делала селфи на товарном вагоне и погибла от удара током

Понедельник, 14 декабря 2020, 13:16
Девочка делала селфи на товарном вагоне и погибла от удара током

Во Львове в результате поражения электрическим током погибла 15-летняя девочка, которая пыталась сделать селфи на товарном вагоне.

Источник: Полиция Львовской области

Дословно: "Поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач".

Детали: Тело девочки без признаков жизни обнаружил машинист на территории товарного парка железнодорожной станции "Пидзамче" на улице Богдана Хмельницкого.

Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили его родители.

По их словам, девочка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Украинская правда

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Темы: Львов
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