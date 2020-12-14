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Маскові порушники сплатили пів мільйона штрафів

Понеділок, 14 грудня 2020, 15:13

На порушників маскового режиму у публічних місцях склали уже 32 тисячі адмінпротоколів, які сплатили до бюджету майже пів мільйона гривень штрафів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: За даними Нацполіції, порушники маскового режиму в публічних місцях сплатили до бюджету 465 тис. грн штрафів.

Заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив у коментарі УП, що 465 тисяч гривень сума, яку порушники заплатили за весь період введення відповідного покарання. 

Водночас, за минулий тиждень, на порушників маскового режиму у публічних місцях склали 14 тисяч адмінпротоколів. Загалом на порушників маскового режиму у публічних місцях склали 32 тисячі адмінпротоколів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського повідомив, що уже понад п'ять тисяч людей звернулися по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посиленого карантину.

За словами Шмигаля, майже мільйон осіб підпадають підпрограму відшкодування 8 тисяч гривень.

Реєстрація триватиме до 31 грудня включно. Ті, хто зареєструються 29-31 грудня, отримають оплату на початку січня. Інші заявники мають отримати виплати до Нового року.

Подати заявку можна в особистому кабінеті "Дії" або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.

На нараді у президента заявили, що уже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

Шмигаль повідомив, що наразі для хворих на COVID-19 виділили понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019штрафиУкраїна


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