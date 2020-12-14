Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маскові порушники сплатили пів мільйона штрафів

Понеділок, 14 грудня 2020, 14:13
Маскові порушники сплатили пів мільйона штрафів

На порушників маскового режиму у публічних місцях склали уже 32 тисячі адмінпротоколів, які сплатили до бюджету майже пів мільйона гривень штрафів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: За даними Нацполіції, порушники маскового режиму в публічних місцях сплатили до бюджету 465 тис. грн штрафів.

Заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив у коментарі УП, що 465 тисяч гривень сума, яку порушники заплатили за весь період введення відповідного покарання. 

Водночас, за минулий тиждень, на порушників маскового режиму у публічних місцях склали 14 тисяч адмінпротоколів. Загалом на порушників маскового режиму у публічних місцях склали 32 тисячі адмінпротоколів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського повідомив, що уже понад п'ять тисяч людей звернулися по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посиленого карантину.

За словами Шмигаля, майже мільйон осіб підпадають підпрограму відшкодування 8 тисяч гривень.

Реєстрація триватиме до 31 грудня включно. Ті, хто зареєструються 29-31 грудня, отримають оплату на початку січня. Інші заявники мають отримати виплати до Нового року.

Подати заявку можна в особистому кабінеті "Дії" або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.

На нараді у президента заявили, що уже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

Шмигаль повідомив, що наразі для хворих на COVID-19 виділили понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019штрафиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
Усі новини...
Реклама: