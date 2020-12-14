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Масковые нарушители заплатили полмиллиона штрафов

Понедельник, 14 декабря 2020, 15:13

На нарушителей масочного режима в общественных местах составили 32 тысячи админпротоколов, которые уплатили в бюджет почти полмиллиона гривен штрафов.

Источник: Офис президента

Детали: По данным Нацполиции, нарушители масочного режима в общественных местах уплатили в бюджет 465 тыс. грн штрафов.

Заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил в комментарии УП, что 465 тысяч гривен сумма, которую нарушители заплатили за весь период введения соответствующего наказания.

В то же время, за прошедшую неделю на нарушителей масочного режима в общественных местах составили 14 тысяч админпротоколов. Всего на нарушителей масочного режима в общественных местах составили 32 тысячи админпротоколов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что уже более 5 тысяч человек обратились за одноразовой материальной помощью от государства на период действия усиленного карантина.

По словам Шмыгаля, почти миллион человек подпадают под программу возмещения 8000 гривен.

Регистрация продлится до 31 декабря включительно. Те, кто зарегистрируются 29-31 декабря, получат оплату в начале января. Другие заявители должны получить выплаты до Нового года.

Подать заявку можно в личном кабинете "Дії" или через приложение, выбрав раздел "услуги". После проверки данных деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет.

На совещании у президента заявили, что уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи.

Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделили более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019штрафыУкраина


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