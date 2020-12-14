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У Франції двом російським вболівальникам дали реальні терміни за бійку на Євро-2016

Понеділок, 14 грудня 2020, 14:52
У Франції двом російським вболівальникам дали реальні терміни за бійку на Євро-2016

Суд присяжних у Франції дав 3 та 10 років в’язниці двом російським вболівальниками, які жорстоко побили англійського футбольного фаната під час заворушень на Євро-2016 в Марселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Provence.

Михайла Івкіна суд засудив до трьох років позбавлення волі, тоді як Павла Косова - до 10 років. 

Косов та Івкін понад два з половиною роки перебували в попередньому ув'язненні, тому Івкін не буде відбувати тюремний термін і має бути звільнений до кінця тижня. Йому заборонили  в'їзд до Франції на 10 років.

Обидва росіяни були затримані в Мюнхені в 2018 році.

В результаті бійки в 2016 році в Марселі англієць Ендрю Бейч став інвалідом. 

Збірна Росії була умовно дискваліфікована і оштрафована на 150 тисяч євро за безлади, які вчинили її фанати у Марселі.

Протягом перших трьох днів Євро-2016 відбулася низка бійок між вболівальниками кількох країн.

Наймасовішими наразі стали заворушення у Марселі, де внаслідок численних сутичок між вболівальниками Англії та Росії постраждали понад 30 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяфутболЄвропа
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