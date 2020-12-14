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Во Франции двум российским болельщикам дали реальные сроки за драку на Евро-2016

Понедельник, 14 декабря 2020, 14:52
Во Франции двум российским болельщикам дали реальные сроки за драку на Евро-2016

Суд присяжных во Франции дал 3 и 10 лет тюрьмы двум российским болельщикам, которые сильно избили английского футбольного фаната во время беспорядков на Евро-2016 в Марселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Provence.

Михаила Ивкина суд приговорил к трем годам лишения свободы, тогда как Павла Косова - к 10 годам.

Косов и Ивкин более двух с половиной года находились в предварительном заключении, так Ивкин не будет отбывать тюремный срок и должен быть освобожден до конца недели. Ему запретили въезд во Францию ​​на 10 лет.

Оба россиянина были задержаны в Мюнхене в 2018 году.

В результате драки в 2016 году в Марселе англичанин Эндрю Бейч стал инвалидом.

Сборная России была условно дисквалифицирована и оштрафована на 150 тыс. евро за беспорядки, учиненные ее фанатами в Марселе.

В течение первых трех дней Евро-2016 произошли драки между болельщиками нескольких стран.

Самыми массовыми стали беспорядки в Марселе, где в результате многочисленных столкновений между болельщиками Англии и России пострадали более 30 человек.

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Темы: ФранцияРосcияфутболЕвропа
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