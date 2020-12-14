Чоловік так не хотів у лікарню, що погрожував медикам рушницею: його затримав КОРД

У Хмельницькій області бійці КОРДу через три години переговорів і штурму затримали чоловіка, який не хотів їхати в лікарню і погрожував рушницею лікарям та поліцейським.

Джерело: пресслужба поліції Хмельницької області

Деталі: Подія сталася ввечері 13-го грудня в с. Богданівці Деражнянського району, що на Хмельниччині.

39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги.

Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках.

Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події.

Відзначається, що бійці КОРДУ та рота поліції майже три години вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, близько 20 разів хаотично стріляв у бік правоохоронців.

Стріляв він почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць.

Силовики провели штурм та затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів. В ході спецоперації ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрите провадження за ст. 348 ККУ, яка передбачає замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

В рамках розслідування буде призначена низка експертиз, зокрема — амбулаторно-психіатрична.