Мужчина так не хотел в больницу, что угрожал медикам ружьем: его задержал КОРД

В Хмельницкой области бойцы КОРДа через 3 часа переговоров и штурма задержали мужчину, который не хотел ехать в больницу и угрожал ружьем врачам и полицейским.

Источник: пресс-служба полиции Хмельницкой области

Детали: Происшествие случилось вечером 13-го декабря в с.Богдановцы Деражнянского района Хмельницкой области.

39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи.

Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с родительской ружьем в руках.

Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия.

Отмечается, что бойцы КОРДа и рота полиции почти 3 часа вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, совершил около 20 хаотических выстрелов в сторону правоохранителей.

Стрелял он поочередно из гладкоствольного и пневматического ружей.

Силовики провели штурм и задержали правонарушителя без применения оружия и спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По данному факту открыто производство по ст. 348 УК, которая предусматривает покушение на убийство работника правоохранительного в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в частности - амбулаторно-психиатрическая.