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У США почалася масова вакцинація проти коронавірусу

Понеділок, 14 грудня 2020, 17:30

У Сполучених Штатах у понеділок почалася вакцинація проти Covid-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Медсестра Сандра Ліндсей з відділення інтенсивної терапії з Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, як вважається, була першою, кому зробили укол вакцини.

У понеділок мільйони доз вакцини Pfizer/BioNTech почали надходити в 150 лікарень. Лікарні в Техасі, Юті і Міннесоті заявили, що також очікують отримання перших доз вакцини сьогодні.

Перші вакцини вирушили з підприємства Pfizer в штаті Мічиган в неділю, упаковані в вантажівки з сухим льодом для підтримки необхідних субарктичних температур, а потім були доставлені на літаки UPS і FedEx.

Літаки доставляли вантажі у вантажні центри UPS і FedEx в Луїсвіллі і Мемфісі, відповідно, звідки їх завантажували на літаки і вантажівки для доставки в перші 145 з 636 пунктів зберігання вакцин по всій країні.

Вакцина Pfizer/BioNTech отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в п'ятницю.

Програма вакцинації в США спрямована на охоплення 100 мільйонів осіб до квітня.

У США кількість смертей різко зросла з листопада, і число людей, що знаходяться в лікарні з цим захворюванням, також продовжувало неухильно зростати: в даний час госпіталізовано понад 109 000 осіб.

Станом на понеділок у Сполучених Штатах було зареєстровано 16 286 343 випадки коронавірусу і 299 489 випадків смерті від вірусу.

Теми: СШАкоронавірусвакцинація


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