Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США почалася масова вакцинація проти коронавірусу

Понеділок, 14 грудня 2020, 16:30

У Сполучених Штатах у понеділок почалася вакцинація проти Covid-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Медсестра Сандра Ліндсей з відділення інтенсивної терапії з Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, як вважається, була першою, кому зробили укол вакцини.

У понеділок мільйони доз вакцини Pfizer/BioNTech почали надходити в 150 лікарень. Лікарні в Техасі, Юті і Міннесоті заявили, що також очікують отримання перших доз вакцини сьогодні.

Перші вакцини вирушили з підприємства Pfizer в штаті Мічиган в неділю, упаковані в вантажівки з сухим льодом для підтримки необхідних субарктичних температур, а потім були доставлені на літаки UPS і FedEx.

Літаки доставляли вантажі у вантажні центри UPS і FedEx в Луїсвіллі і Мемфісі, відповідно, звідки їх завантажували на літаки і вантажівки для доставки в перші 145 з 636 пунктів зберігання вакцин по всій країні.

Вакцина Pfizer/BioNTech отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в п'ятницю.

Програма вакцинації в США спрямована на охоплення 100 мільйонів осіб до квітня.

У США кількість смертей різко зросла з листопада, і число людей, що знаходяться в лікарні з цим захворюванням, також продовжувало неухильно зростати: в даний час госпіталізовано понад 109 000 осіб.

Станом на понеділок у Сполучених Штатах було зареєстровано 16 286 343 випадки коронавірусу і 299 489 випадків смерті від вірусу.

Теми: СШАкоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
Усі новини...
Реклама: