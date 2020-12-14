Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

Понедельник, 14 декабря 2020, 17:30

В Соединенных Штатах в понедельник началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Медсестра Сандра Линдсей из отделения интенсивной терапии из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, как считается, была первой, кому сделали укол вакцины.

В понедельник миллионы доз вакцины Pfizer/BioNTech начали распространять в 150 больниц. Больницы в Техасе, Юте и Миннесоте заявили, что также ожидают получения первых доз вакцины сегодня.

Первые вакцины отправились с предприятия Pfizer в штате Мичиган в воскресенье, упакованные в грузовики с сухим льдом для поддержания необходимых субарктических температур, а затем были доставлены на самолеты UPS и FedEx.

Самолеты доставляли грузы в грузовые центры UPS и FedEx в Луисвилле и Мемфисе, соответственно, откуда их загружали на самолеты и грузовики для доставки в первые 145 из 636 пунктов хранения вакцин по всей стране.

Вакцина Pfizer/BioNTech получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу.

Программа вакцинации в США направлена на охват 100 миллионов человек до апреля.

В США количество смертей резко возросло с ноября, и число людей, находящихся в больнице с этим заболеванием, также продолжало неуклонно расти: в настоящее время госпитализировано более 109 000 человек.

По состоянию на понедельник в Соединенных Штатах было зарегистрировано 16 286 343 случая коронавируса и 299 489 случаев смерти от вируса.

Темы: СШАкоронавирусвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

фотоЭксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального – Bellingcat

Завод "Массандра" в оккупированном Крыму купили структуры друга Путина

СНБО предупреждает о высокой киберугрозе из-за атаки, подобной вирусу Petya

видеоПомощь в 8 тысяч: "Дія" начала получать заявки от ФОПов и наемных работников

Тестирований на COVID делают меньше, Степанов объяснил почему

Все новости...
США
Украинцы в этом году чаще всего выезжали на постоянное жительство в США, Литву и РФ
США подозревают российских хакеров в слежке за письмами Минфина – СМИ
Коллегия выборщиков утвердит нового президента США
Последние новости
18:09
Эффективность российской "вакцины" превысила явку на крымском "референдуме"
17:52
Печерский суд решил забрать у НАБУ дело, где фигурирует заместитель Ермака Татаров
17:31
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:30
В США началась массовая вакцинация от коронавируса
17:29
Сделку по продаже IFC доли в капитале "Укргазбанка" закроют в течение 30 дней - Минфин
17:29
фотоМужчина так не хотел в больницу, что угрожал медикам ружьем: его задержал КОРД
17:28
"Дия" может давать сбои из-за наплыва заявок на получение 8 тысяч
17:11
Мошенники замаскировались под заместителя генпрокурора пока тот в Гааге
16:46
Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря
16:44
НБУ выдал 20 банкам 11 миллиардов рефинанса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!