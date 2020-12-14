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Ефективність російської "вакцини" перевищила явку на кримському "референдумі"

Понеділок, 14 грудня 2020, 18:09

Творці російської "вакцини" "Супутник V" запевняють, що ефективність проти важких випадків захворювання COVID-19 нібито складає 100%.

Джерело: пресслужба "Супутник V"

Дослівно: "Серед підтверджених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в групі плацебо було зафіксовано 20 важких випадків захворювання, в той час, як в групі, що приймала вакцину, важких випадків захворювання зафіксовано не було".

Деталі: Загальної ефективності "вакцини" російські розробники нарахували 91,4%. Висновки зробили нібито на основі даних, отриманих в третій контрольній точці дослідження.

Довідково: За оголошеними організаторами результатами псевдореферендуму, за приєднання до Росії у Криму (крім Севастополя) буцімто проголосували 96,77 % учасників голосування, у Севастополі нібито 95,6 %.

Повідомлялося, що за входження Криму до складу Російської Федерації проголосували 123% севастопольців.  

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Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяРосія


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