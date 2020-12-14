Эффективность российской "вакцины" превысила явку на крымском "референдуме"

Создатели российской "вакцины" "Спутник V" уверяют, что эффективность против тяжелых случаев заболевания COVID-19 якобы составляет 100%.

Источник: пресс-служба "Спутник V"

Дословно: "Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было".

Детали: Общей эффективности "вакцины" российские разработчики насчитали 91,4%. Выводы сделали якобы на основе данных, полученных в третьей контрольной точке исследования.

Справка: По объявленным организаторами результатам псевдореферендума, за присоединение к России в Крыму (кроме Севастополя) якобы проголосовали 96,77% участников голосования, в Севастополе якобы 95,6%.

Сообщалось, что за вхождение Крыма в состав Российской Федерации проголосовали 123% севастопольцев.

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