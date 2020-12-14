Українець повзком пробирався на Луганщину з РФ, але не сховався від "розумної" камери
На Луганщині за допомогою комплексу відеоспостереження прикордонники виявили порушника, який намагався незаконно перетнути державний кордон з РФ в Україну.
Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП
Деталі: Спроба непомітним незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Розсипне для чоловіка виявилась провальною, адже його запримітив оператор комплексу відеоконтролю.
На місце події вирушила група реагування від відділу прикордонної служби "Троїцьке". І поки порушник долав протитанковий рів, охоронці кордону вже очікували його на рокадній дорозі, де і затримали мандрівника.
Як з’ясувалося, порушником виявився 65-річний місцевий житель.
У коментарі "Українській правді" речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що чоловік довгий час перебував та проживав у Росії, і у такий спосіб вирішив повернутися назад.
На чоловіка прикордонники склали адмінматеріали. Міру покарання йому обиратиме суд.
Довідково: За даними ДПСУ,система "інтелектуального кордону" поєднує в собі технічні, інженерні та фортифікаційні новації, і дає можливість оперативно реагувати на зміни в обстановці із мінімальними затратами ресурсів при максимальному контролі за лінією державного кордону.