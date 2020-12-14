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Українець повзком пробирався на Луганщину з РФ, але не сховався від "розумної" камери

Понеділок, 14 грудня 2020, 18:45

На Луганщині за допомогою комплексу відеоспостереження прикордонники виявили  порушника, який намагався незаконно перетнути державний кордон з РФ в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Спроба непомітним незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Розсипне для чоловіка виявилась провальною, адже його запримітив оператор комплексу відеоконтролю.

На місце події вирушила група реагування від відділу прикордонної служби "Троїцьке".  І поки порушник долав протитанковий рів, охоронці кордону вже очікували його на рокадній дорозі, де і затримали мандрівника.

Як з’ясувалося, порушником виявився 65-річний місцевий житель.

У коментарі "Українській правді" речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що чоловік довгий час перебував та проживав у Росії, і у такий спосіб вирішив повернутися назад.

На чоловіка прикордонники склали адмінматеріали. Міру покарання йому обиратиме суд.

Довідково: За даними ДПСУ,система "інтелектуального кордону" поєднує в собі технічні, інженерні та фортифікаційні новації, і дає можливість оперативно реагувати на зміни в обстановці із мінімальними затратами ресурсів при максимальному контролі за лінією державного кордону.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба


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