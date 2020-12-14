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Украинец ползком пробирался на Луганщину из РФ, но не спрятался от "умной" камеры

Понедельник, 14 декабря 2020, 18:45

На Луганщине с помощью комплекса видеонаблюдения пограничники обнаружили нарушителя, который пытался незаконно пересечь государственную границу из РФ в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Попытка незаметным незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Рассыпное для мужчины оказалась провальной, ведь его заметил оператор комплекса видеоконтроля.

На место происшествия отправилась группа реагирования от отдела пограничной службы "Троицкое". И пока нарушитель преодолевал противотанковый ров, пограничники уже ожидали его на рокадной дороге, где и задержали путешественника.

Как выяснилось, нарушителем оказался 65-летний местный житель.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что человек долгое время находился и проживал в России, и таким образом решил вернуться назад.

На мужчину пограничники составили админматериалы. Меру наказания ему изберет суд.

Справка: По данным ГПСУ, система "интеллектуальной границы" сочетает в себе технические, инженерные и фортификационные новации, и дает возможность оперативно реагировать на изменения в обстановке с минимальными затратами ресурсов при максимальном контроле за линией государственной границы.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба


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