МЗС: Вчинок Росії щодо кримської "Масандри" - юридично нікчемний

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія понесе відповідальність за так званий продаж "експропрійованого концерну "Масандра" в окупованому Криму.

Джерело: заступник міністра зовнішніх справ Еміне Джапарова у Twitter

Пряма мова Джапарової: "РФ, як держава окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП (міжнародного гуманітарного права – ред.).

В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії.

Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність"

РФ, як держава окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого🇺🇦концерну «Масандра» своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і 🇷🇺 нестиме за нього відповідальність pic.twitter.com/hRB1lBVZMK — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) December 14, 2020

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