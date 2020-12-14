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МЗС: Вчинок Росії щодо кримської "Масандри" - юридично нікчемний

Понеділок, 14 грудня 2020, 17:49
МЗС: Вчинок Росії щодо кримської Масандри - юридично нікчемний

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія понесе відповідальність за так званий продаж "експропрійованого концерну "Масандра" в окупованому Криму.

Джерело: заступник міністра зовнішніх справ Еміне Джапарова у Twitter

Пряма мова Джапарової: "РФ, як держава окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП (міжнародного гуманітарного права – ред.).

В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії.

Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність"

Передісторія:

  • Виноробний завод "Масандра" (100% акцій) в окупованому Росією Криму "купила" дочірня компанія банку "Росія" "Південний проєкт" - найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук.
  • У листопаді Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон 100% акцій акціонерного товариства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".
  • У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.
  • Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".
  • Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

Теми: РосіяКримбізнесокупація
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