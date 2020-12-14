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МИД: Поступок России в отношении крымской "Массандры" - юридически ничтожен

Понедельник, 14 декабря 2020, 18:49

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия понесет ответственность за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

Источник: заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в Twitter

Прямая речь Джапаровой: "РФ, как государство оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (международного гуманитарного права - ред.).

В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании.

Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность".

Предыстория:

  • Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму "купила" дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.
  • В ноябре Оккупационные власти в аннексирована Россией Крыма выставил на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".
  • В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.
  • Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый мир".
  • В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

Темы: РосcияКрымбизнесоккупация


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