МИД: Поступок России в отношении крымской "Массандры" - юридически ничтожен

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия понесет ответственность за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

Источник: заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в Twitter

Прямая речь Джапаровой: "РФ, как государство оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (международного гуманитарного права - ред.).

В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании.

Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность".

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