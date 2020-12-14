СБУ накрила мережу наркоторговців, які діяли у 15 областях

Служба безпеки блокувала діяльність банди, яка одержувала мільйонні "прибутки" від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин до різних регіонів країни.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, у банді були понад 20 людей. Вони налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу на території 15 областей України.

За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ задокументували 4 факти збуту зловмисниками заборонених речовин.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно півкілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок "МДМА" і "Ксанакс". Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.

Вартість вилучених наркотиків склала понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

СБУ затримала 6 учасників банди, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.