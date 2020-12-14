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СБУ накрыла сеть наркоторговцев, действовавших в 15 областях

Понедельник, 14 декабря 2020, 19:05

Служба безопасности блокировала деятельность банды, которая получала миллионные "прибыли" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, в банде были более 20 человек. Они наладили продажу кокаина, мефедрон, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5000000 гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта сбыта злоумышленниками запрещенных веществ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрон, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакс". Также выявлены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Стоимость изъятых наркотиков составила более 1,2 миллиона гривен по ценам черного рынка.

СБУ задержала 6 участников банды, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Украинская правда
Темы: СБУнаркотики


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