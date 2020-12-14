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Українські миротворці відправилися до Косова на нову ротацію

Понеділок, 14 грудня 2020, 19:32

Чергова ротація українських миротворців у понеділок вилетіла з військового аеродрому аеропорту Бориспіль до Косова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Кожен з новоприбулих миротворців має досвід служби в АТО/ООС, гарне володіння іноземною мовою, чудову фізичну підготовку та фахові знання. Ротація в Косово у військовослужбовців триватиме шість місяців", - йдеться у заяві.

Зазначається, що перед відправленням до Косова усім військовослужбовцям були зроблені необхідні щеплення, а також проведена спеціальна ізоляція та здача тестів на коронавірус.

Окрім цього, кожного військовослужбовця забезпечено засобами індивідуального захисту на час ротації.

Український національний контингент перебуває у Косово у складі міжнародних сил з підтримки миру у Косові під патронатом НАТО–KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили до Косова 12 червня 1999 року.



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