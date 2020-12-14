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Украинские миротворцы отправились в Косово на новую ротацию

Понедельник, 14 декабря 2020, 18:32

Очередная ротация украинских миротворцев в понедельник вылетела с военного аэродрома аэропорта Борисполь в Косово.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командования Сухопутных войск ВСУ.

"Каждый из вновь прибывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС, хорошее владение иностранным языком, прекрасную физическую подготовку и профессиональные знания. Ротация в Косово в военнослужащих продлится шесть месяцев", - говорится в заявлении.

Отмечается, что перед отправкой в ​​Косово всем военнослужащим были сделаны необходимые прививки, а также проведена специальная изоляция и сдача тестов на коронавирус.

Кроме этого, каждый военнослужащий обеспечен средствами индивидуальной защиты на время ротации.

Украинский национальный контингент находится в Косово в составе международных сил по поддержанию мира в Косово под патронатом НАТО-KFOR. Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

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