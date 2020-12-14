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Україна ризикує отримати проблеми Молдови, залучаючи до виборів мешканців окупованих територій

Понеділок, 14 грудня 2020, 20:14

Україна може стикнутися із новими ризиками у разі більшого залучення до виборів мешканців окупованих територій, свідчить досвід України та Грузії.

Про це йдеться у дослідженні, яке "Європейська правда" опублікувала у понеділок, 14 грудня.

Дослідження довело, що залучення мешканців непідконтрольних територій у виборчий процес важливо з точки зору забезпечення їхнього права голосу і збереження єдності країни, але водночас несе значні ризики. Досвід Молдови та Грузії свідчить, що ці ризики є цілком реальними, а також доводить, що голоси таких виборців здатні змінити політичну картину держави.

"Відсутність нормального демократичного процесу<...> не дозволяє гарантувати дотримання значної частини прав, які є частиною загального виборчого права кожного громадянина. Крім того, неможливість забезпечити дотримання на окупованих територіях виборчого законодавства і правопорядку призводить до створення сприятливих умов для всіляких зловживань і махінацій", - зазначається в документі.

"Ще одна проблема: в умовах збройного протистояння масова участь мешканців окупованих територій у виборах може спровокувати напруженість і на лінії розмежування". Зокрема, це підтверджує перебіг останніх виборів у Молдові.

Наразі Росія не просуває ідею залучення до виборів мешканців окупованого нею Донбасу та Криму і говорить лише про місцеві вибори у ОРДЛО (адже про це згадано у Мінських домовленостях).

Втім, у Молдові адміністрація підконтрольного росіянам Придністров’я також донедавна підтримувала участь мешканців регіону у виборах в Молдові. Однак у 2016 році адміністрація окупованого регіону різко змінила тактику і почала стимулювати своїх мешканців до поїздок на голосування.

Немає гарантії, що подібний сценарій не застосують щодо України.

Детальніше про ризики для України читайте у публікації - "На вибори разом із "сепаратистами": що підказує Україні досвід Грузії та Молдови

Доступний до скачування також повний текст дослідження українською мовою.



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